Самый конфиденциальный браузер
Конфиденциальный поиск и просмотр страниц в обход техгигантов.
В 3 раза быстрее Chrome. Улучшенная защита от Google и других техгигантов.Скачать Brave
Никакого отслеживания онлайн
Браузер Brave по умолчанию блокирует трекеры и рекламу на сайтах — даже ту, которая назойливо появляется снова и снова.
Конфиденциальность без лишних усилий
Блокировщик рекламы, VPN, а также окна и поиск инкогнито — в одном браузере.
Переход за 60 секунд
Быстрый импорт закладок, расширений и даже сохраненных паролей. Brave ни в чем не уступает вашему прежнему браузеру и обеспечивает улучшенную защиту. Переход займет всего минуту.
Новый супербраузер
В Brave есть по-настоящему независимый поиск, бесплатные видеозвонки, офлайн-плейлисты и даже настраиваемая лента новостей. Все совершенно конфиденциально.
Безупречная конфиденциальность
Браузер Brave блокирует рекламу и трекеры, поэтому на веб-страницах остается меньше не только видимых, но и скрытых элементов. В результате сайты загружаются быстрее, время работы батареи увеличивается, а расход мобильного трафика сокращается.
Сравнение Brave с другими браузерами
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Надежная защита
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Нет защиты
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Защита ограничена или по умолчанию отключена
Встроенные функции
Блокировка навязчивой рекламы
Заблокированные трекеры
Файлы cookies заблокированы
Блокировка цифровых отпечатков (отслеживания без файлов cookie)
Защита от вредоносного ПО и фишинга*
Защита от междоменного отслеживания
Анонимная сетевая маршрутизация (режим Tor)
* С помощью Google Безопасного просмотра и списков вредоносных программ и фишинговых сайтов. В таблице описаны настройки браузера по умолчанию.
Расширенные функции
Нужна только конфиденциальность? Просто
Без названия
браузер.
Но Brave предлагает и другие возможности.
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Расширенная защита
Встроенная интеграция с IPFS, «луковая» маршрутизация с помощью Tor, настраиваемые списки фильтров и другие средства безопасности.
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Brave Rewards
Возможность заработать криптотокены за конфиденциальный просмотр объявлений напрямую от рекламодателей.
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Криптокошелек
Безопасный, встроенный в браузер кошелек для покупки, хранения, продажи и обмена криптоактивов.
Уже более 50 миллионов пользователей оценили преимущества быстрого и безопасного браузера Brave. Присоединяйтесь!
Импортируйте закладки и расширения из прежнего браузера в один клик.Скачать Brave
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Brave — один из самых безопасных браузеров на современном рынке. Он блокирует рекламу и трекеры, нарушающие конфиденциальность пользователей, не допускает хранения данных третьими лицами и препятствует снятию цифровых отпечатков. Кроме того, при загрузке страниц по возможности используется защищенный протокол HTTPS. Все эти функции включены по умолчанию.
В основе Brave, как и ряда других браузеров, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру, лежит ядро Chromium с открытым исходным кодом. Его безопасность доказана рекордным количеством экспертов. Все это делает Brave гораздо надежнее большинства других браузеров. Подробнее…
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Да. Brave Брандмауэр + VPN защищает вас в интернете, даже когда вы не используете браузер Brave. Сейчас эта функция поддерживается только на устройствах iOS и Android, но скоро станет доступна и на ПК.
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Браузер Brave доступен на 160 языках, включая четыре диалекта китайского. Brave Поиск поддерживает английский, испанский, немецкий, французский и японский языки. В ближайшее время этот список пополнится.
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Браузер Brave и Brave Поиск, а также все их функции созданы независимой частной компанией Brave Software Inc. Она не связана обязательствами с другими организациями и каждый день борется с нарушениями конфиденциальности со стороны технологических гигантов. Миссия Brave — защита пользователей.
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Да. Браузер Brave создан на базе ядра Chromium с открытым исходным кодом, а наш собственный клиентский код выпущен под лицензией Mozilla Public License 2.0.
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Браузер Brave в 3 раза быстрее, чем Google Chrome. Brave по умолчанию блокирует все трекеры и рекламные объявления, которые нарушают конфиденциальность пользователей. Благодаря этому страницы загружаются быстрее, время работы батареи увеличивается, а вы экономите трафик и получаете более надежную защиту в интернете. Подробнее…
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Да, браузер Brave полностью бесплатный. Чтобы начать работу, скачайте версию для ПК, Android или iOS. Вы также можете бесплатно использовать Brave Поиск. Для этого откройте в любом браузере страницу search.brave.com или установите Brave Поиск в качестве поисковой системы по умолчанию.
В Brave также есть платные функции, например Brave Разговоры в премиум-подписке и Brave Брандмауэр + VPN.
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BAT (базовый токен внимания) — это криптоактив и ключевая часть экосистемы Brave Наград.
Если вы согласитесь просматривать объявления из сети Brave Рекламы, то будете получать токены BAT как участник программы «Brave Награды». Наша реклама не нарушает конфиденциальность пользователей.
Вы можете хранить токены BAT, как любые другие криптоактивы, или поддерживать с их помощью любимых авторов. Безопасно хранить токены BAT и другие криптоактивы можно в Brave Кошельке. Обратите внимание, что участвовать в программе «Brave Награды» необязательно.
Другие технологические компании используют ваши данные, чтобы продавать рекламу, и вы для них лишь средство заработка. В основе браузера Brave лежат совершенно другие принципы. Мы уважаем вашу конфиденциальность и считаем, что ваше внимание стоит дорого. Если вы соглашаетесь смотреть рекламу, то должны получать долю дохода от нее. Поэтому мы вознаграждаем пользователей токенами BAT.