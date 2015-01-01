Brave — один из самых безопасных браузеров на современном рынке. Он блокирует рекламу и трекеры, нарушающие конфиденциальность пользователей, не допускает хранения данных третьими лицами и препятствует снятию цифровых отпечатков. Кроме того, при загрузке страниц по возможности используется защищенный протокол HTTPS. Все эти функции включены по умолчанию.

В основе Brave, как и ряда других браузеров, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру, лежит ядро Chromium с открытым исходным кодом. Его безопасность доказана рекордным количеством экспертов. Все это делает Brave гораздо надежнее большинства других браузеров. Подробнее…